2月11日、ホラー漫画界のレジェンドである日野日出志が自身のXを更新した。《皆様にお伝え致します私に何かあったら娘と息子が著作権を引き継ぎ「日野日出志著作権事務所」として活動する事になります。このスマホも娘が引き継ぎますので、今まで同様交流のほど宜しくお願い致します》日野といえば1967年のデビュー以後、『蔵六の奇病』や『地獄変』、『怪奇! 毒虫小僧』など多くのホラー短編を発表。緻密な作画と叙情性、独