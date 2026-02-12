俳優の岩瀬洋志が自身のInstagramで、桜色のニット姿など、春を感じさせるオフショットや動画を投稿した。 【写真】岩瀬洋志が圧倒的スタイルで桜色のニットを着こなす！本田響矢との2ショットも披露 ■岩瀬洋志「Thank u for having me!!!!」感謝綴る 岩瀬は、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントでのオフショットを公開。 「Thank u for having me!!!!」「DIOR’s