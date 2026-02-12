【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEのソロ活動25周年を記念した特別別冊『Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL＆HYDE』が3月24日に発売される。 ■「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真も掲載 2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDE。1月17日に全国ツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』をスタートさせ、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに、