【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Omoinotakeの新曲「Wonderland」（ユニ春2026 大学生篇CMソング) のMVが公開。影山優佳を主演に迎えた、“卒業までの7日間”を描く青春ストーリーとなっている。 ■「Wonderland」は、ユニ春2026 大学生篇CMソング 「Wonderland」は、Omoinotakeが「卒業」をテーマに、ユニ春2026 大学生篇CMソングとして書き下ろした新曲。 大切な仲間と過ごした日々や尊い時間はこ