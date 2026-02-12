2月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＬＩＦＵＬＬ [東証Ｐ]決算月【9月】2/12発表 毎年9月末と3月末時点で4000株以上を1年以上継続保有する株主に、電子マネー1万5000円分を年2回贈呈し、自社サービス利用特典も提供する。なお、初回の26年9月末基準日に限り、