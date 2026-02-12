2月11日、ぼる塾がYouTubeチャンネルを更新。メンバーの酒寄希望が第2子妊娠を発表した。酒寄は「新しい命を授かりました。去年の年末あたりから舞台が3人のことが増えたから、もしかしたら酒寄さん体調大丈夫かと、心配してくださった方がいたら申し訳ないです。赤ちゃんがお腹に宿ってまして」と報告。田辺智加は酒寄の妊娠を、「（赤ちゃんが）4ミリのときから」予感していたと言い、あんりときりやはるかも妊娠を祝福した