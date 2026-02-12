太原衛星発射センターは北京時間2026年2月12日午後2時37分、広東省陽江市付近の海域から、「捷竜3号」運搬用ロケットを使用し、パキスタンの地球観測衛星「PRSC-EO2」を含む7基の衛星の打ち上げに成功しました。今回打ち上げられた衛星は、パキスタン「PRSC-EO2」地球観測衛星、「港中大1号」衛星（香港中文大学関連）、「電力赤外線A」衛星、「数天宇星03〜05」衛星（3基）、宇宙環境監測衛星です。すべての衛星は正常に予定軌道