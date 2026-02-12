にぎりの徳兵衛と海鮮アトムは、本日から2月27日までの15日間限定で、全品を“謹製赤しゃり”で提供する特別企画を実施。あわせて、江戸時代当時の大きさを再現したにぎり寿司も登場。通常の約3倍サイズの赤しゃりを使った『茹で天然車えび』など、伝統的な江戸前寿司の体現した商品を打ち出している。【写真】3倍のサイズ感…『江戸寿司 茹で天然車えび』今回使用する「謹製赤しゃり」は、100％粕酢を用い、ミツカンと共同開