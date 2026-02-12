「シートマスクを毎日使っていい？」「長く貼るほど効果がある？」など、効果的な使い方は案外知らないもの。間違った方法をとり入れると、せっかくの美容成分も活かせません。そこでシートマスクの正しい使い方とおすすめアイテムを紹介。美容のプロ・小西さやかさん（日本化粧品検定協会代表理事）が教えてくれました。Q1：シートマスクをつける時間は長いほどいい？A：規定時間以上はかえって逆効果に！【写真】5分でしっかり保