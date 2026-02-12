男子モーグル予選第2エアを決める西沢岳人＝リビーニョ（共同）フリースタイルスキー男子モーグルの西沢岳人は、第2エアでやや前のめりな着地となったことが響き、決勝を逃した。「五輪でいい成績を残したいという気持ちで今季ずっとやってきた。悔しい気持ちでいっぱい」と唇をかんだ。福島県出身。前回大会は出場できず、地道に技術を磨き続けて26歳で初の大舞台にたどり着いた。「まだ終わっていないので次に向けて頑張り