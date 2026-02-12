ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）予選が行われ、日本勢４人全員が１３日の決勝に進んだ。１月１７日にスイスで行われたワールドカップ（Ｗ杯）で着地に失敗してけがを負った前回王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、８５・５０点の７位で上位１２人に入り、予選を通過した。戸塚優斗（ヨネックス）は９１・２５点で２位、山田琉聖（ＪＷＳＣ）は９０・２５点で３位、平野流