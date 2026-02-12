充電器から火が出て火事になったとみられます。12日午後1時すぎ、東京・渋谷区恵比寿にある3階建てマンションの住人から「充電器が急に発火しベッドに引火した」と110番通報がありました。消防車など20台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められました。この火事で、出火元とみられる1階の部屋の住人と別の部屋に住む2人のあわせて3人が煙を吸って軽傷だということです。警視庁と東京消防庁が詳しい出火原因を調べています。