Image: CAMSHOP.JP ミニカーじゃなくてマウス。1967年5月にヤマハ発動機との協力で作られ販売された名車「トヨタ 2000GT」。1970年に生産終了するまで、337台しか作られなかった激レア車です。クルマ好きなら好きなら、夢のまた夢ですよね。マウスにするにはもったいない完成度そのトヨタ 2000GTが、無線マウスになってしまいました。低い車高のクーペボディーは、まるで人間工学に基づいた