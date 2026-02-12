ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で日本の銀メダル獲得に貢献したアイスダンスの“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也が帰国した。吉田は行き帰りのANA機内で粋な計らいを受けたことを報告している。吉田は自身のTikTokで機内の様子を写真で投稿。その中の1枚にメッセージカードが写っていた。「吉田様、森田様」という書き出しで「15時間という長いフライトでしたがゆっくりお休み頂