ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボード・ハーフパイプ予選に出場し、競技中に激しく転倒して担架で運ばれていた中国代表・劉佳宇選手が2026年2月12日に中国のSNS「微博（ウェイボー）」を更新した。病院で検査を終え、大きな問題はないとしている。「皆様のご心配に感謝します」11日に開催された予選2回目で、劉選手が着地時に上半身から激しく転んだ。体を打ち付け、エビ反りで回転しながら滑り落ち、仰向けで動かずにいると