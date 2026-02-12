北九州市の航空会社、スターフライヤーのパイロット訓練生だった男が、覚醒剤を使用したとして逮捕されていたことが分かりました。警察などによりますと、覚醒剤取締法違反の疑いで1月19日に逮捕されていたのは、当時、スターフライヤーのパイロット訓練生だった24歳の男です。男は去年4月に入社し、パイロット訓練生として航空機の操縦に必要なライセンスを取得し、副操縦士としての教育訓練を受けていま