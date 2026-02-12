オリックス・太田椋内野手（２４）が「打率８割」で発進した。右足首の違和感が回復した１２日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に参加。ストライク、ボールを見極めながら、５スイングで４本の安打性を放った。右前、右前、中前へ運び、最後は右中間へ鋭いライナー。「僕的にはベストスイングかなと思います」と“ミスター右中間”は健在だ。昨年オフに志願し、背番号を３１から１へ変更。「いっぱい目に入るので、うれしい