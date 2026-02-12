ＷＢＣ日本代表のオリックス・曽谷龍平投手（２５）が１２日、３月の本大会へ「お助け侍」に名乗りを上げた。投手陣では平良（西武）に加え、石井（阪神）も辞退。「どこでも投げられる準備をしたい」とフル回転を期す左腕は、緊急事態を救う気構えを見せた。平良も石井も「トップ中のトップなので」と尊敬する先輩。タイプは違っても、曽谷なりに思いを背負った。２５年１１月の強化試合・韓国戦（東京Ｄ）は先発で３回を完全