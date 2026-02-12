巨人・中山礼都外野手が１２日、宮崎春季キャンプを打ち上げた。侍ジャパンサポートメンバーに選出されているため、２次キャンプ地の沖縄には同行しないが、「すごくいいキャンプになりました。実戦でいい形で捉える打球も増えていますし、状態としては悪くないかなと思います」と充実感を漂わせた。今キャンプでは、第１クールの２日に屋外フリー打撃で５６スイング中１３本のサク越えを披露。さらなるパワーアップを示すと、