巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１２日、宮崎キャンプを打ち上げた。「若干寒さもあるなかで、割と高い出力を出せた。有意義な２週間になった」と振り返った。キャンプでは６度ブルペン入り。１１日の紅白戦では白組の５番手でマウンドに上がり、１回１安打無失点、１奪三振１四球の内容を見せた。この日はブルペンで座った捕手にカットボール、スライダー、２種のシンカーを交えながら４３球を投じた。１