平成に大ヒットした女性歌手が生放送に現れ、ネットは驚きに包まれた。１２日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演した「ＤｏＡｓＩｎｆｉｎｉｔｙ」にネットは二度見。「ＤｏＡｓＩｎｆｉｎｉｔｙ出てきて変な声出た」「懐かしすぎるな！？３度見くらいしちゃったわ」と注目した。ボーカルの伴都美子はデニムシャツのカジュアル衣装。４７歳になった今でも昔と変わらぬビジュアルで