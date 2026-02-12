アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（13日公開）本編映像を使用したSUPER BEAVERによる主題歌「燦然」のMVが解禁された。【画像】アツすぎる！大炎上の中戦う『新劇場版 銀魂』主題歌コラボMV場面カット夜王・鳳仙に支配される吉原で、母に会いたいという晴太の小さな願いをかなえるため、万事屋が動き出す。MVでは、吉原を守る月詠の姿や、神楽の兄であり、宇宙海賊春雨第七師団団長である神威が、