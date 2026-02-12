先日の衆議院選挙で大敗した「中道改革連合」。当選した議員のうち、公明党出身者は28人。比例単独にまわり全員が当選しました。【写真で見る】握手してポーズも…“一騎打ち”を目前に控える階氏と小川氏一方、立憲民主党出身者は21人しか当選できず、小選挙区での当選はわずか7人のみ。党存続の危機に立たされるなか、12日、新たな代表を決める選挙が始まりました。階氏と小川氏の“一騎打ち” 2つの争点誰が“火中の栗”