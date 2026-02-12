◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックカーリング女子 予選リーグ(大会7日目/現地12日)10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグが開始。カーリング女子日本代表（フォルティウス）はスウェーデンと対戦し4ー8で初戦を落としました。スウェーデン、カナダ、スイス、アメリカの4チームが白星スタート。日本は同日夜に第2戦デンマーク戦に臨みます。【予選リーグ結果】※現地12日午前9時5分開始アメリ