シンガー・ソングライター・五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」のアニメコラボレーションミュージックビデオが公開された。【動画】五十嵐ハル「デッドエンド」×TVアニメ『デッドアカウント』コラボMV新曲「デッドエンド」はテレビアニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマ。『デッドアカウント』は講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、