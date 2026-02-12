ミラノ・コルティナパラリンピック（3月6日〜15日開催）の日本選手団の結団式が12日、都内で行われ、日本選手団のスローガン「挑め、心をひとつに。」が発表された。【写真】小須田選手、小川選手発表時は開会式で旗手を務めるスノーボードの小須田潤太（35、オープンハウス）と車いすカーリングの小川亜希（50、チーム中島）が選手を代表して登壇した。小須田は「素晴らしいスローガンだと思います。この場でできる心を一つにする