ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎」は3日目を終えた。地元のフレッシュルーキー・登みひ果（26＝兵庫）が3日目5R、5コースから捲り差して白星。3連単4万6450円の高配当を演出した。「2日目の後半（3着）から乗り心地が凄く良くなりました。先輩にペラのアドバイスを頂いたおかげ。足も良かったと思います」と気配を上げてきている。「乗り心地をキープしたいので回転調整だけしようかなと思います