仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『仲里依紗は年中無休です 長崎に年越ししに帰ったけど当たり前に労働人生24時すぎて草でも労働してないときっと調子狂いそうだから一生このままっぽいなーだって買い物したいなら労働しなきゃじゃん？』の動画をアップ。この中で、普段から“アイス好き”の仲さんが博多で購入したスイーツをご紹介します。【関連】“アイス大好き”仲里依紗＆田中みな実が絶賛♪素材にこだわるアイス屋