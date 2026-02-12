ついに購入契約締結 協力関係は一層強化へアメリカの大手防衛関連企業であるロッキード・マーティンと日本の富士通は2026年2月12日、海上自衛隊のイージス・システム搭載艦（ASEV）向けの艦載レーダーであるSPY-7の構成品に関する購入契約を締結し、都内で署名式が行われました。【あっ、これか!!】富士通が製造する部品を見るASEVは、配備が中止された陸上配備型イージス・システム「イージス・アショア」の代替となる艦艇で