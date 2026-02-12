◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）デビュー３年目を迎えた２０歳の長浜鴻緒騎手＝美浦・根本康広厩舎＝が、ザバルガド（牝３歳、美浦・奥村武厩舎、父イスラボニータ）とのコンビで待望の重賞初騎乗が決まった。１４分の１２の抽選を突破し、初勝利を挙げた前走の未勝利に続き手綱を執ることが決まり、「めっちゃうれしいです！もちろん勝ちにいきたいですけど、悔いのないように乗っ