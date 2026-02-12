日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は１２日、小祝さくら（ニトリ）からトーナメント特別保障制度の復帰届が提出され、トーナメント事業部で承認されたことを発表した。今季国内ツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、沖縄・琉球ＧＣ）で復帰する予定。小祝は昨年７月の明治安田レディスでツアー通算１２勝目を挙げた後、翌週の大会で左手首痛を訴えて棄権。その後は手術を受け、長期欠場が続いた。昨季