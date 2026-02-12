セブン−イレブンが、おにぎりを値上げです。セブン−イレブン・ジャパンは、2月16日から手巻おにぎりを順次値上げすると発表しました。「手巻おにぎりツナマヨネーズ」や「手巻おにぎり北海道産昆布」は178円から196円に、「手巻おにぎり炭火焼紅しゃけ」や「手巻おにぎり具たっぷり辛子明太子」は、213円から232円にそれぞれ引き上げます。おにぎりのほか、寿司や弁当などご飯物の一部商品については10日から順次値上げしていて