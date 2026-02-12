ＢＳ日テレは１２日、先月１日に肺がんのため亡くなったフリーアナウンサー・久米宏さん（享年８１）の追悼番組「おぎやはぎの愛車遍歴ＮＯＣＡＲ，ＮＯＬＩＦＥ！」（２１日・後９時２４分）を放送すると発表した。久米さんがゲスト出演した２０１６年２月１９日放送の２時間特番を放送予定。幼少期から車が好きで、学生時代も車に乗れるバイトばかりやっていた久米さんがバイト経験や愛車遍歴について語る。久米さん