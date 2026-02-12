日本―スウェーデン第6エンド、指示を出す吉村＝コルティナダンペッツォ（共同）12日にカーリング女子の1次リーグが始まり、日本のフォルティウスは2018年平昌五輪金メダルのスウェーデンに4―8で敗れた。1―1で迎えた第4エンドに3点を奪われ、主導権を握られた。世界選手権2連覇中のカナダやスイスは白星発進した。10チーム総当たりで、4位までが準決勝に進む。（共同）試合終了後、スウェーデン選手と健闘をたたえ合う吉村