2025年、全国で出没が相次ぎ“災害級”ともいわれたクマ被害。再び異変が起きています。11日、福島県でクマが住宅に居座る事態が発生。警察によるとクマが目撃されたのは11日午後6時ごろ。喜多方市の民家でこの家に住む50代の男性が帰宅した際、1階の台所に体長約50cmのクマ1頭がいるのを見つけたといいます。警察から連絡を受けた市は台所にワナを設置。翌日の朝、クマがワナにかかったということです。目撃から約15時間後、クマ