水柱の高さは、電柱や民家の屋根を超えるほど…埼玉県でマンホールから水が噴き出すトラブルがあった。生活に欠かせない水だが、各地でトラブルが相次いでいる。住宅街が騒然、道路は冠水状態に水が噴き出したのは、住宅街にあるマンホール。撮影者：こんなにもビショビショだもん、見てみて。撮影者：本当だ、すごい。まさか自分の家の近くでニュースみたいなことになるなんて。ゴーッと音を立てながら激しく上がる水柱。その高さ