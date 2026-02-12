◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックカーリング女子 予選リーグスウェーデン8-4日本(大会7日目/現地12日)カーリング女子は初戦、スウェーデン相手に敗戦。黒星スタートとなりました。第4エンドでスウェーデンに3点のビッグエンドを与えてしまい、前半を終え1-5と大きく離されます。第6エンド、ガードストーンをうまく利用していい位置にストーンを置いていく日本。最後は吉村選手が正確なショットでNo.1を奪い2点を追加