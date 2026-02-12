peco（30）が12日、米映画「嵐が丘」（エメラルド・フェネル監督、27日公開）女性限定バレンタイン特別試写会に登壇。恋愛には、どっぷり沼る？沼らない？と聞かれ「沼らない」と即答した。pecoは「何だろう？自分は自分、というのは切り離しているし、恋愛は人生の＋αと思っているし。幸せな上で恋愛するから、幸せ」と恋愛観を語った。さらに「大好き…メッチャ真っすぐだし、駆け引きとかないけど、周りが一切、見えなく