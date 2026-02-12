コアラジェイピーは、2月9日に既存の人気商品を大幅にアップグレードした「コアラ掛け布団 (2nd GEN)」、「コアラライトウェイト掛け布団 (2nd GEN)」そして両アイテムがセットになった「コアラ掛け布団 オールシーズン(2枚合わせ)」を発売。今回は、通気性に優れた豪州産プレミアムウールに素材を変更して、既存商品をアップグレード。ナチュラルな優しさに包まれた、快適な眠りを一年中楽しむことができる。コアラ掛け布団シリー