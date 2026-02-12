話題のあの人がメンバーカラーとリンクしたメイクで登場！ 今回は、BALLISTIK BOYZの砂田将宏さんです。ピンクの中でも「くすみピンク」が僕の色ですメンバーカラーのピンクは、ほかのメンバーとのバランスを考えて自分で選んだ色なんです。自分のメンカラになってから徐々にピンクが好きになったんですけど、実はピンクにも結構こだわりがあって。落ち着いた「くすみピンク」が好きで、ビビッドなのはなんとなく僕の色じゃない。