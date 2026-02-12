インターネットやコンピューターを悪用したサイバー犯罪に若者が巻き込まれるのを防ごうと小諸市内の高校で啓発活動が行われました。「闇バイトの啓発活動を行っています」小諸商業高校で啓発活動をしたのは県警のサイバーボランティアを務めている高校の情報処理部の生徒などです。警察によりますと他人のIDを悪用した不正アクセスやインターネット上での誹謗中傷などサイバー犯罪は増