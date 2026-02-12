ミスタードーナツが創業55周年を記念して、『ショコラフレンチシリーズ』全3種を2月18日（水）より期間限定発売します。販売終了から12年、多くのファンに愛され続けた“ショコラフレンチ”が待望の復活。懐かしさと新しさをあわせ持つ特別なドーナツが、春のティータイムを華やかに彩ります♡ 55周年を彩る特別復活 2025年に創業55周年を迎えたミスタードーナツ。“いつもあ