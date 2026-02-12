【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪でウクライナ代表選手を失格としたことについて、国際オリンピック委員会のアダムス広報部長は12日の記者会見で、競技中の追悼表現を控えるよう求めたが受け入れられなかったと説明した。