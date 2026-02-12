■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ースウェーデン（日本時間12日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？カーリング女子の予選リーグが始まり、女子日本代表はスウェーデンと対戦し4ー8で破れ黒星スタートとなった。チームランキングでは女子日本代表のフォルティウスが9位、