「2.5次元モデル」として活躍するあまつまりなさんが、FLASH（光文社）に登場しました。【写真】メイド姿のあまつまりなさん誌面では、通算5冊目となる最新写真集からの先行カットを独占掲載。タイを舞台に、これまでにない「妖しさ」や「奇妙さ」といったエッセンスを加えた内容で、彼女の新境地を開く作品となっています。公開されたのは、陽光きらめく水面をバックに、淡いパープルのビキニ姿でたたずむ透明感あふれるカット。