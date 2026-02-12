春節（旧正月、今年は2月17日）が近づく中、中国各地の出入国口岸（通関地）では双方向の旅客往来がピークを迎えています。ビザ緩和などの入国利便化政策と、濃厚な「年越し」ムードに誘われ、多くの外国人旅行客が本場中国の春節を体験するために訪れています。北京や上海などの主要な口岸では目下、出入国のピークを迎えており、北京の出入国管理局が発表したデータによると、2月15日から23日までの春節期間中、北京口岸の出入国