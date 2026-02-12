ヤクルト松本は2回2奪三振、わずか13球で6者連続アウト先発陣の立て直しは、スワローズ喫緊の課題である。そんな中、ローテーション争いに1人の右腕が名乗りを上げた。12日に行われた中日との練習試合、3番手として5回のマウンドに上がった松本健吾投手がわずか13球で2回を無安打無失点に退けた。まさに早業だった。高さとコース、丁寧に投げ分ける投球で中日打線を翻弄。先頭の知野を3球三振に仕留めると、3〜4番を2球ずつで