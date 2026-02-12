日本人の美意識を学びます。 【写真を見る】「十二単」は実際には5枚？！ 県立米沢女子短期大学で名物授業装束を着て学び深める（山形） 県立米沢女子短期大学で、きょう伝統的な装束を着て学びを深める名物授業が開かれました。 着たのは、お雛様でもおなじみの、あの装束です。 国語国文学科や日本史学科など日本に関する専門的な学科を設置している県立米沢女子短期大学。毎年この時期に開かれている講義が「有職故実」で