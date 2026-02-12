体操の男子個人総合で五輪2連覇した内村航平さん（37）が初めてプロデュースする「UCHIMURASPORTSACADEMY横浜本校」が4月6日、横浜市青葉区にオープンする。同アカデミーが大切にするのは、体操を通じて「体を思いどおりに操る力」を身につけること。あらゆるスポーツの土台となるものであり、他競技でも「幼少期に体操を経験している選手は少なくない」という。また、体操のメリットとして「転んでもすぐに起き上がれる