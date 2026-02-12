諫早市の国道で車同士が衝突する事故がありました。 通勤の時間帯と重なり、現場付近では渋滞が発生しました。 （永田拓巳アナウンサー） 「長崎方面へ直進していた軽乗用車と、こちらの脇道から出てきた普通乗用車が出合い頭に衝突したということです。軽乗用車は反対車線にまで飛ばされています。」 12日午前6時20分頃諫早市貝津町の国道34号で、軽乗用車と普通乗用車が衝突しました。 この事故